Iran | morto dopo torture | era stato studente a Bologna

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Mehdi Zare Ashkzari aveva studiato Farmacia a. Due anni fa era tornato in, dove ora èventi giorni di coma a seguito di”. Ad affermarlo a ‘Il Domani’ è il portavoce di Amnesty, Riccardo Noury, che raccoglie con preoccupazione la denuncia arrivatagli da un’attivistaiana, e che ora circola anche negli ambienti universitari nostrani: nel 2015 Mehdi Zare Ashkzari era passato dalle aule bolognesi. Aveva anche lavorato in una pizzeria della città emiliana. Poi, racconta il quotidiano, è tornato in, dalla madre. Ma nei mesi della repressione e delle esecuzioni sommarie, qui ètorturato “tanto, al punto cheventi giorni di coma è”, ha appreso Noury ...

AGI - Un giovane iraniano che aveva studiato all'Università di Bologna, Mehdi Zare Ashkzari , èindopo 20 giorni di coma in seguito alle torture subite in carcere. Lo ha fatto sapere Amnesty International. Ai tempi dell'Università, ricorda Amnesty, Ashkzari lavorava alla Pizzeria ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Un uomo poco più che trentenne, Mehdi Zare Ashkzari, èindopo venti giorni di coma a seguito di torture: a dirlo è Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, a Editoriale Domani. In passato aveva studiato Farmacia a Bologna, ...Mehdi Zare Ashkzari era iscritto a Farmacia, aveva anche lavorato per mantenersi gli studi. Dall'università: "Sconcertati" ...In Iran, Mehdi Zare Ashkzari, un giovane poco più che trentenne, è morto dopo venti giorni di coma a seguito di torture. Aveva studiato farmacia a Bologna ...