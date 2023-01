Iran | Mehdi Zare Ashkzari muore dopo torture | aveva studiato a Bologna

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il giovane sarebbe stato rilasciatoi pestaggi per evitare si sentisse male mentre era in cella, ma subitoè entrato in coma. 'Abbiamo appreso con dolore e profondo sconcerto da Amnesty ...

Nessuno tocchi Caino

'Da Bologna mandiamo un pensiero molto forte alla famiglia diZare Ashkzari, torturato e morto indopo 20 giorni in coma. A tutta quella popolazione che lotta per quella libertà di donne e ...L'arresto, le torture. Venti giorni di coma. Un giovane poco più che trentenne,Zare Ashkzari, è stato massacrato e ucciso in. Ne ha dato notizia oggi, primo gennaio, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. In passato aveva studiato Farmacia a ... IRAN - Mehdi Bahman condannato a morte dopo aver sollecitato la ... Mehdi Zare Ashkzari era iscritto a Farmacia, aveva anche lavorato per mantenersi gli studi. Dall'università: "Sconcertati" ...Mehdi Zare Ashkzari, un uomo di circa trent'anni, è morto in Iran dopo essersi trovato in coma per venti giorni a seguito di torture. Aveva studiato Farmacia a Bologna e aveva lavorato ...