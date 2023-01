Iran | la polizia tortura e uccide un ragazzo | aveva fatto l' università a Bologna

(Di domenica 1 gennaio 2023) Una repressione brutale di un regime teocratico. In, Mehdi Zare Ashkzari , un giovane poco più che trentenne, è morto dopo venti giorni di coma a seguito di torture. In passatostudiato ...

'Da Bologna mandiamo un pensiero molto forte alla famiglia di Mehdi Zare Ashkzari, torturato e morto in Iran dopo 20 giorni in coma. A tutta quella popolazione che lotta per quella libertà di donne e uomini.' L'arresto durante le proteste, le torture. Venti giorni di coma. Un altro giovane poco più che trentenne, Mehdi Zare Ashkzari, è stato massacrato e ucciso in Iran per aver partecipato alla rivolta che va avanti da ormai tre mesi. L'ha comunicato a Editoriale Domani Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Nel 2015 Mehdi Zare Ashkzari aveva studiato farmacia a Bologna.