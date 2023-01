(Di domenica 1 gennaio 2023) Un giovane poco più che trentenne,Ashkzari, èinventi giorni di coma a seguito di torture. In passatoFarmacia a, dovelavorato anche in una...

Gazzetta del Sud

Mattarella: se aggressore vince ci saranno nuove guerre Delucraino e delle sue atrocita' '... Lo testimoniano le giovani dell', con il loro coraggio. Le donne afghane che lottano per la loro ...Mattarella: se aggressore vince ci saranno nuove guerre Delucraino e delle sue atrocita' '... Lo testimoniano le giovani dell', con il loro coraggio. Le donne afghane che lottano per la loro ... Iran, il dramma di Mehdi Zare. Morto dopo essere torturato: aveva studiato a Bologna Un giovane poco più che trentenne, Mehdi Zare Ashkzari, è morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito di torture. In passato aveva studiato Farmacia a ...Il reato commesso da questa gioventù Terrificante e inverosimile: è “l’inimicizia verso Dio”. Dal blog di Critica Liberale ...