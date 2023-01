Iran | giovane muore dopo venti giorni di coma in seguito alle torture Aveva studiato a Bologna

(Di domenica 1 gennaio 2023) La repressioneiana fa l’ennesima vittima. Si tratta di unpoco più che trentenne, Mehdi Zare Ashkzari, che 20fa era entrato indellesubite in carcere e alla fine è morto. Ilnel 2015Farmacia a, dovelavorato anche nella pizzeria d’asporto Ciao per mantenersi gli studi. Mehdi Zare Ashkzari due anni fa era tornato ina Yazd a causa della morte della madre. A denunciare la morte delal quotidiano ‘Il Domani‘ è stato il portavoce di Amnesty, Riccardo Noury, che raccoglie con preoccupazione la denuncia arrivatagli da un’attivistaiana, e che ora circola ...

È stato torturato 'tanto, al punto che dopo 20 giorni di coma è morto', secondo quanto riferito a Noury da fonti in. Ilsarebbe stato rilasciato dopo i pestaggi per evitare si sentisse ... Iran, Amnesty: "Giovane morto dopo torture, aveva studiato a Bologna" Due anni fa era rientrato in Iran, il suo Paese, e ora è morto dopo esser stato torturato. Era stato fermato durante le proteste, poi era stato sottoposto a terribili torture ed è morto dopo 20 giorni ... Mehdi Zare Ashkzari era iscritto a Farmacia, aveva anche lavorato per mantenersi gli studi. Dall'università: "Sconcertati" ...