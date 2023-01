Iran | festa con donne e alcol | arrestati calciatori

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le autoritàiane hanno arrestato diversiche avevano partecipato a unamista a Damavand, a est di Teheran. Nel riferirlo, i media locali non identificano gliné forniscono il loro numero esatto. “Diversi giocatori ed ex giocatori di una delle principali squadre di calcio di Teheran sono statisabato sera durante unamista nella città di Damavand”, ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim. “Alcuni di questi giocatori erano in uno stato anormale a causa del consumo di”, ha aggiunto. La leggeiana proibisce vendita e consumo die vieta di ballare con il sesso opposto. Un certo numero died exassieme ad ...

la Repubblica

ROMA. Alcuni calciatori in attività e alcuni ex calciatori di una delle squadre di spicco di Teheran sono stati arrestati ieri sera durante unamista a Damavand, in. Lo riferisce l'agenzia Tasnim aggiungendo che "alcuni di questi erano in uno stato anomalo a causa del consumo di alcol". Stando a quanto riportato, la polizia è ...La denuncia sarebbe partita da alcuni vicini che hanno sentito gli schiamazzi e hanno segnalato laalla polizia, che è intervenuta in virtù del fatto che inè severamente vietato ... Iran, "festa con alcol" in casa privata: arrestati calciatori Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...A riferirlo l'agenzia iraniana Tasnim: non si conoscono dettagli dei giocatori e della squadra di appartenenza ...