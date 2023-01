Iran | calciatori arrestati per aver partecipato a festa di Capodanno con donne e alcol

Il Fatto Quotidiano

Dalla Rivoluzione islamica del 1979 è vietato partecipare a feste miste e bere alcolici. Rilasciato il giornalista dissidente Keyvan ...14.05:festa con donne e alcol, arrestati Alcuni ex e attualidi una nota squadra di Teheran sono stati arrestati la notte scorsa a Damavand, vicino alla capitale iraniana, per aver ... Iran, “festeggiavano il Capodanno con donne e alcol”: arrestati alcuni calciatori Diversi giocatori (ma anche ex) di una una delle principali squadre di calcio della Capitale iraniana sono stati prelevati da ...Le autorità iraniane hanno arrestato diversi calciatori che avevano partecipato a una festa mista a Damavand, a est di Teheran. Nel riferirlo, i media locali non identificano gli arrestati né fornisco ...