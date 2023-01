Iran | Amnesty | muore dopo torture | aveva studiato a Bologna

Sky Tg24

Si tratta di un giovane poco più che 30enne, Mehdi Zare Ashkzari , morto indopo venti giorni di coma a seguito di torture. A darne notizia è stato al Domani il portavoce di...... portavoce diInternational Italia. E' stato torturato "tanto, al punto che dopo 20 giorni di coma è morto", secondo quanto riferito a Noury da fonti in. Il giovane sarebbe stato ... Iran, Amnesty: “Giovane morto dopo torture, aveva studiato a Bologna” Mehdi Zare Ashkzari, ex studente in Farmacia dell'Università di Bologna, è morto in Iran in seguito alle torture subite in carcere ...Un giovane poco più che trentenne, Mehdi Zare Ashkzari, è morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito di torture. In passato aveva studiato Farmacia a Bologna, dove aveva lavorato anche in una p ...