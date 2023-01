Investito da un' auto muore la notte di Capodanno | vani i soccorsi

Agenzia ANSA

Un pedone sarebbe statopoco fa in via Rucellai perdendo la vita. Sul posto la Misericordia con l'medica, i carabinieri e la polizia locale.... aveva parlato di un investimento da parte di un'pirata. Ma nell'orario indicato le ... Le indagini sull'accaduto hanno subito fatto emergere dubbi sul fatto che il piccolo fosse stato... Giovane investito in bici da auto a Pordenone, morto Tragedia nella notte appena trascorsa, quella di San Silvestro, a San Vittore del Lazio: un uomo è stato investito da i n'auto ed è morto poco dopo. Il fatto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...