Inter | rinnovo Skriniar | a gennaio l’incontro decisivo tra club e giocatore

fcinter1908

Calciomercato, Calhanoglu preoccupa: le ultimeHakan Calhanoglu è in scadenza di contratto nel 2024 e la sua situazione, compreso lo stallo sul, preoccupano e non poco tifosi e staff ...... se Messi è in odore dial PSG ed è e resterà sempre e solo una suggestione , i due centrali dell', Skriniar e De Vrij sarebbero occasioni ghiotte ma con ingaggi pesanti. Offerta fra 6 ... Inter, segnale forte di Skriniar ma il rinnovo è in standby. Il PSG cambia i piani Milan Skriniar è spesso al centro delle voci di mercato. Il contratto in scadenza fa gola a molte e c’è anche chi potrebbe provare un clamoroso scambio a gennaio L’Inter ha… Leggi ...A un anno di distanza dalla famosa intervista che segnò l’inizio del suo riavvicinamento all’Inter, con le scuse ai tifosi e l’ammissione di voler prima o poi tornare ...