Inter | quali giocatori saranno più in crescita nel 2023?

(Di domenica 1 gennaio 2023) “Anno nuovo, vita nuova”. Questo famoso detto popolare è valido tanto più in un mondo come quello del calcio, che si presenta sempre dinamico e in continua evoluzione. Se il 2021 dell’era stato mirabile in quanto a risultati ottenuti (la conquista del 19º Scudetto della storia nerazzurra) e a statistiche annoverate nel corso dell’anno solare (32 vittorie in Serie A, con 104 gol segnati e solamente 33 subiti), ciò non si può affermare per i 12 mesi appena trascorsi. Nel 2022, infatti, il Biscione è riuscito a vincere soltanto 21 gare di campionato, con uno score attivo di 69 reti e uno passivo di 39. Un bilancio che, sebbene più che positivo, non può non lasciare un po’ di amaro in bocca in considerazione degli obiettivi sfumati nel corso della passata stagione. In primis lo Scudetto perso per soli 2 punti in favore dei cugini rossoneri. Alcuni calciatori ...