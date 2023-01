Inter | Lukaku svela la verità sul suo infortunio | ‘Casa mia sembrava un ospedale | ecco cosa è successo’

fcinter1908

L'mi ha dato la possibilità di essere Romelu. Prima facevo sempre tanti gol ma mancava un pezzo. Con l'ho vinto con amore dei tifosi e della società, dei compagni". Lauti e Dzeko ...: "nel cuore" " L'mi ha dato una grande possibilità per la mia carriera, poi ora siamo tornati insieme e vogliamo fare grandi cose. I tifosi sanno che io ho sempre l'nel cuore,... Lukaku: “Inter, voglio restare. Sorpreso dai tifosi. Inzaghi Tira fuori il leone in me” Dunque testa all’Inter di Lukaku che vuole battere il Napoli e riprendere la corsa scudetto. Per l’Inter sarà sicuramente decisiva, perché se non riesce a fare risultato pieno sarà… Leggi ...Le parole di Romelu a Sky: dal figlio tifoso al rapporto con Dimarco e Dzeko, dai programmi futuri alle difficoltà di rientrare: "Il tendine del flessore era rotto..." ...