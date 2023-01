Inter | Lukaku | “Osimhen per ora è più forte Voglio chiudere la carriera all’Anderlecht”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’attacante dell’, Romelu, ha concesso unavista esclusiva a Sky Sport 24. Tanti gli argomenti trattati dal belga. Ecco le sue parole: “Sto molto bene. Ho appena fatto un ottimo allenamento col mister ed il preparatore. La squadra sta bene, ho voglia, dobbiamo continuare a lavorare e a prepararci per Napoli. Adesso sto lavorando, cercherò di rispondere in campo. Periodo della trattativa? Quando ero in Nazionale, mi pare contro l’Olanda, abbiamo avuto una conversazione col patron del Chelsea. Ho detto tutto ciò che avevo da dire, anche con il mio rapporto con l’allenatore e allora ho deciso di andare all’. Poi di lì, per due settimane siamo andati davvero veloci, ho lasciato il mio avvocato per i dettagli e adesso sono qui”. E ancora: “Quando sono tornato ero nervoso, però ...