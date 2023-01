Inter | Lukaku | 'Allenamenti massacranti per recuperare dopo la delusione Mondiale Parlerò in campo'

Calciomercato.com

Calciomercatochiarisce: 'Voglio restare''I tifosi dell'sono speciali: i migliori che ho incontrato. Sono sempre ad aiutare la squadra, anche quando siamo in difficoltà', le sue ...Romelucrede ancora allo scudetto, e il suo obiettivo per il 2023 è "fare di tutto per l'" per vincere e "restare: e' quello che voglio, perche' i tifosi sanno che ho l'nel cuore". L'... Inter, Lukaku: 'Napoli, ti rispetto ma non ho paura! E per lo scudetto il traguardo è fissato' | Primapagina Il centravanti crede nella rimonta della propria squadra nei confronti del Napoli prossima avversaria a San Siro ..."Spero di restare, nel futuro. Farò di tutto per l'Inter, ora quel che mi resta è dare tutto col resto della squadra per ...