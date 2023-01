Inter | l'agente di Hakimi | 'Non saprei sul futuro | il calcio è dinamico ma'

SOS Fanta

L'però non si sente ancora tagliata fuori del tutto. Certo l'ottimismo di qualche tempo fa è ... L'offerta presentata all'del giocatore, Roberto Sistici, viene considerata quella definitiva:...Non aveva ancora compiuto 55 anni Mino Raiola , celebredelle massime stelle del pallone. Ha ... Stella die Sampdoria nonché allenatore di Bologna, Fiorentina e Milan, ha perso la sua ... HERE WE GO – Thuram, l'Inter e tutta la verità sull'agente: perché a ... La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Federico Pastorello non ha dubbi: Il suo attaccamento alla squadra è molto forte e non escludo che possa decidere di rimanere.