Iniziare l’anno ispirandosi ai look di Taylor Russell

Leggi su velvetmag

(Di domenica 1 gennaio 2023)è una delle più grandi rivelazioni glamour del 2022. E, in attesa di scoprire quali meraviglie proporrà, ripercorriamo ipiù belli in attesa del 2023. Fashion icon del 2022,è una fonte d’ispirazione glamour anche perappena iniziato. Il 2023 regalerà forti soddisfazioni al mondo della moda, anche grazie a giovanissime star come. Classe 1994, il suo nome ha raggiunto forte popolarità al fianco di Timothée Chalamet in Bones and All, ultima uscita con la firma di Luca Guadagnino. Non a caso, l’attrice ha ricevuto il plauso della critica per la sua performance durante la Mostra del Cinema di Venezia 2022, dov’è stato presentato in anteprima. Per l’occasione, ha meritato il Premio Marcello ...