Inizia il 2023 tra feste e speranze di pace

Sky Tg24

- Ad accogliere per primi ilsono stati gli abitanti di Kiribati, nel Pacifico meridionale, seguiti dai cittadini del territorio neozelandese delle Isole Chatham, Tonga e Samoa e dalle ...Ariete Comprendi che tutto non può essere risolto in un giorno.ad essere più paziente e lascia che tutto si sistemi. Amore: ... Aumenti, ecco i primi rincari del 2023: dalla benzina alle autostrade Ancora esplosioni nel corso della notte a Kiev e in altre città ucraine dove poco dopo la mezzanotte sono risuonate le sirene antiaeree, mentre alcuni abitanti si sono affacciati ...La 13ª giornata di Serie A UnipolSai 2022 ha preso il via con l’anticipo di venerdì 30 dicembre alle 20.30 che ha visto la vittoria del fanalino di coda UNAHOTELS Reggio Emilia ...