Incidenti stradali | nel 2022 sono aumentati del 25% | è l' effetto post pandemia Ma l' incremento più consistente è tra i ragazzi

ilmessaggero.it

... nonostante l'ampio uso di fuochi e mortaretti da parte dei valdostani non si sono registrati accessi per lesioni dovute da petardi e neanche per. Lo stesso non si può dire sotto ...Dei 791.505 interventi, 195.224 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 165.559 soccorsi e salvataggi, 49.028 dissesti statici e 41.697. = '1672568255' AND banner_sld = 'marsala' ... Incidenti stradali, numeri in crescita nel 2022: quasi 3000 morti in un anno E' di due incidenti stradali, di cui uno grave ad Arma di Taggia, e alcuni interventi per principio di incendio, il bilancio della notte di San Silvestro nell'estremo ponente ligure. Gli interventi pi ...CAMERATA PICENA – Il 2023 è cominciato nel modo peggiore per un 37enne anconetano che, di rientro da una festa, ha avuto un incidente stradale ed è finito all'ospedale.