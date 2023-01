Incidente in Tirolo | sciatrice olandese esce di pista e muore sul ghiacciaio Hintertux

(Di domenica 1 gennaio 2023)mortale sulle piste del. Unadi 27 anni è deceduta oggi in unsugli sci. La giovane era sulla discesa a valle nella zona del cosiddetto Black Pan, è caduta e nonostante la barriera di sicurezza è finita oltre il bordo della

mortale sulle piste del. Una sciatrice olandese di 27 anni è deceduta oggi in unsugli sci. La giovane era sulla discesa a valle nella zona del cosiddetto Black Pan, è ...Tragedia nel primo giorno dell'anno sulle piste da sci del. Una sciatrice olandese di 27 anni è morta oggi, 1° gennaio, in unsciistico sulla discesa a valle nella zona del cosiddetto Black Pan . Dalle prime ricostruzioni dei media austriaci ... Tirolo, sciatrice olandese di 27 anni esce di pista e muore dopo una caduta di venti metri Una sciatrice olandese di 27 anni è morta oggi in un incidente sciistico sulle piste del Tirolo. Lo riferiscono i ...La turista è caduta, ha sfondato la rete di protezione e si è scontrata con un albero sul ghiacciaio di Hintertux. Nello stesso punto nelle ore ...