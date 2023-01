Imputati per sequestro | la prova è “evidente” | ma per la legge Cartabia non sono più punibili E il pm deve chiedere di fermare il processo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023)per aver rapito, legato e imbavagliato un 22enne che terrorizzavano con continue richieste di denaro, costringendolo a salire in macchina e chiudendolo in un appartamento per diverse ore. Ma per la riformail loro comportamento non costituisce più un reato punibile. E perciò duecon precedenti, che hanno dimostrato, secondo l’accusa, “una sorprendente pervicacia nelle condotte criminose“, dovranno essere prosciolti dall’accusa didi persona, e la custodia in carcere disposta nei loro confronti per quel reato dovrà decadere. Arriva da Savona un altro caso-limite che mostra i primi effetti della riforma delpenale firmata dell’ex Guardasigilli, entrata completamente in vigore il 30 dicembre dopo il rinvio deciso dal governo: tra le ...