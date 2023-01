Il vescovo | «Coltiviamo la pace | Bergamo sia anche capitale della fraternità»

L'Eco di Bergamo

Nella nostra provinciaoltre 138 mila ettari di superficie destinata all'agricoltura ma ... Una missione sottolineata dadi Padova Claudio Cipolla durante la celebrazione del ...Nella nostra provinciaoltre 138 mila ettari di superficie destinata all'agricoltura ma ... Una missione sottolineata dadi Padova Claudio Cipolla durante la celebrazione del ... Il vescovo: «Coltiviamo la pace, Bergamo sia anche capitale della ... Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...New York è diventato il sesto Stato USA a consentire il compostaggio umano, ossia la trasformazione di un cadavere in terra ...