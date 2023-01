Il tecnico Lorenzo Bernardi è stato sollevato dall’incarico Massimo Botti sarà il primo allenatore della squadra

(Di domenica 1 gennaio 2023) Piacenza 31.12.2022 – La Società Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, in data odierna, comunica di averdi. Ringraziando Coachper il lavoro svolto e per la professionalità mostrata in queste due stagioni e mezzo alla guida, la Società fa il più sincero augurio professionale per il futuro. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che la guidaè affidata al piacentino Massimoe al suo fianco in qualità di secondociMatteo De Cecco. Fonte articolo e foto: ...

Lega Pallavolo Serie A

Rota è stato raggiunto in vista del traguardo, quando era in un gruppetto che si sarebbe ... la serata in cui vengono premiati i protagonisti del ciclismo italiano , ilazzurro ha ...Molti i giocatori che stanno facendo la preparazioneatletica in vista della stagione internazionale 2023. Alessandro Ragazzi, Kirill Kivattsev eFavero, sono stati i primi ad ... Il tecnico Lorenzo Bernardi è stato sollevato dall’incarico. Massimo ... Il ct della nazionale azzurra di ciclismo ha concluso con un bilancio positivo il suo primo anno in ammiraglia ...Il Broncos Racing Team per il quinto anno sarà nella Superbike, massima serie del campionato italiano due ruote, e correrà ancora avendo il lumezzanese Lorenzo Zanetti come pilota. Luca Conforti manag ...