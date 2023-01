Il Psg perde 3-1 col Lens | Fabian protagonista in negativo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il Psg3-1 cole si riapre la Ligue1. Il, secondo in classifica, si porta a meno quattro dalla capolista Psg dopo 17 giornate. Più indietro il Marsiglia. Per ilnona vittoria consecutiva in casa. Il Psg nonva da 25 giornate in Ligue1 (lo scorso marzo col Monaco). Assenti stasera sia Messi sia Neymar squalificato. Stavolta la squadra di Parigi non è riuscita a rimettere in piedi il match nel finale. Ha attaccato ma senza rendersi quasi mai pericoloso, fatta eccezione per un colpo di testa di Sarabia a colpo sicuro. La partita si è messa subito male per la squadra di Galtier che è andata in svantaggio dopo appena cinque minuti con Frankowski. All’ottavo il pareggio di Ekitike, gol contestato per un fallo sul portiere Samba, fallo che però il Var non ha considerato tale da ...