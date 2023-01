Il primo singolo del 2023 è di Fabio Rovazzi | ritorna con Niente è per sempre

TGCOM

Il nuovoarriverà sulle piattaforme digitali il 3 gennaio Secondo Rovazzi siamo tutti politologi ma molti di noi non sanno neanche cosa significhino le parole che compongono il nostro inno ...Ilha venduto negli anni oltre 10 milioni di copie a livello mondiale. Strano, ma vero: nel Regno Unito il tormentone ha raggiunto ilposto della classifica settimanale relativa ai ... E' di Rovazzi il primo singolo dell'anno: ritorna con "Niente è per sempre" A darne l’annuncio sui propri canali social, la band statunitense – di cui lo stesso Green era co-fondatore – che solo pochi giorni fa aveva comunicato che il musicista aveva un cancro ...I primi nati del 2023 a Torino e l'Italia alle prese con l'inverno demografico. La proposta del ginecologo per invertire il trend ...