Il Presidente Giammarco Bisogno | “Possiamo fare un altro miracolo sportivo Ma la salvezza sta soprattutto nella mente | nelle energie e nei cuori di chi scende in campo”

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il 2022 ha regalato alla Emma Villas Aubay Siena prima unain Serie A2 al termine di un percorso impegnativo, con una rincorsa effettuata partendo da una situazione non semplice ma vivendo una seconda parte della seconda stagione assolutaimportante, e con vittorie a ripetizione fino al successo conquistato a Santa Croce sull’Arno che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo. E poi c’è stata la seconda parte del 2022, quella che Siena ha vissuto nel torneo di Superlega, andando ad affrontare i più grandi campioni internazionali di questo sport. Il campionato riprenderà domenica 8 gennaio al PalaEstra quando alle ore 15,30 prenderà il via la gara contro l’Allianz Milano (la prevendita inizierà domani alle ore 12 sul circuito della CiaoTickets); sarà la prima di nove “battaglie sportive” dalle quali la Emma Villas Aubay Siena si attende ...

Lega Pallavolo Serie A

Bisogno, qual è il suo bilancio sportivo dell'anno 2022 "La prima parte dell'anno si è chiusa con una salvezza in Serie A2 che è stata conquistata dopo una sofferenza eccessiva. ...... Filippo Brandolini,di HERAmbiente e ViceUtilitalia, Alessio Vacchi, ... Tre aziende italiane, Rosetti Marino, Nuovo Pignone eVetrocoke, stanno studiando la soluzione ... Il Presidente Giammarco Bisogno: “Possiamo fare un altro miracolo ... Il presidente dell’Emma Villas Aubay Siena inizia l’anno con la solita grinta, come è nel suo carattere di imprenditore, dirigente e tifoso. In un'intervista diffusa dall’ufficio stampa del club ha fa ...Il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena fa il bilancio del 2022: “Gennaio sarà cruciale. Possiamo salvarci, dipende da noi” ...