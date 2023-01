Il Papa emerito Benedetto XVI vestito con i paramenti liturgici

Agenzia ANSA

... a cui nel discorso di fine anno rivolge 'con grande affetto un saluto riconoscente, esprimendogli il sentito cordoglio dell'Italia per la morte delBenedetto XVI'. Anche per questo, ...Sono state diffuse dalla Sala Stampa della Santa Sede le immagini della salma delBenedetto XVI, che riposa nella cappella del Monastero Mater Ecclesiae, all'interno dei Giardini Vaticani, prima di essere traslato domani nella basilica di San Pietro. Joseph Ratzinger, ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali Ancora poche ore e migliaia di fedeli potranno dare il loro ultimo saluto al papa emerito Joseph Ratzinger, nominatosi Benedetto XVI prima che decidesse di rinunciare all’incarico ritirandosi a vita ...Papa Ratzinger, la salma verrà esposta da domani a San Pietro, a Roma, per il saluto dei fedeli: la salma del Papa emerito rimarrà nella Basilica vaticana per tre giorni.