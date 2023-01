Il Papa a San Pietro nella Giornata Mondiale della Pace

(Di domenica 1 gennaio 2023)Francesco celebraBasilica di Sanla prima messa del 2023, pregando per chi è colpito dalla guerra. " Abbiamo bisogno di speranza come la terrapioggia", ha detto nell'omelia, ...

Città del Vaticano Nella Basilica diPietro, dove sono raccolti in preghiera 5mila fedeli nel primo giorno del nuovo anno, celebrando la Messa della Solennità di Maria Madre di Dio,...Francesco celebra nella Basilica diPietro la prima messa del 2023, pregando per chi è colpito dalla guerra. " Abbiamo bisogno di speranza come la terra della pioggia", ha detto nell'omelia, ... Morte Papa Ratzinger, news. Domani salma a San Pietro, giovedì i funerali. LIVE «E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa emerito Benedetto XVI, perché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio». Lo ha detto papa Francesco, aggiungendo questo passaggio su ..."Oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa emerito Benedetto XVI perché lo accompagni nel suo passaggio da questo ...