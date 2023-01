“Il Napoli vincerà lo scudetto” | la confessione del giocatore di Serie A

(Di domenica 1 gennaio 2023) Anno nuovo, campionato vecchio. LaA riparte il 4 gennaio da dove si era fermata, ovvero dalcapolista e vari club all’assalto dei partenopei. La squadra di Spalletti riparte da un vantaggio importante: più 8 sul Milan secondo, più 10 dalla Juventus terza e da più undici da Inter e Lazio rispettivamente quarte a pari merito. Che ilsia la squadra favorita per vincere losono i numeri a dirlo, ma anche le prestazioni offerte dagli azzurri fanno indurre a un cammino da favoriti. E non sono solo i tifosi a crederci, gli stessi calciatori diA ormai hanno questa convinzione. FOTO: Getty –Fazio della Salernitana convinto, illoTra questi c’è Federico Fazio, ...

Sportitalia

Il calcio in 'quota' 2023 Si apre il 2023 e per il calcio ripartono la domande che si pongono milioni e milioni di tifosi quasi quotidianamente: chia fine stagione ildi Spalletti ...Come sarà il primo campionato post - mondiale invernale Chilo scudetto Ci saranno allenatori a rischio esonero Chiediamolo alle stelle. Non è vero ... Vale per il tecnico dele ... Salernitana, Fazio sicuro: "Lo Scudetto lo vince il Napoli"