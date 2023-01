Il Milan batte il primo colpo | dal Guaranì arriva il portiere Vasquez

Milan News

...confronto al Maradona contro Empoli e Udinese e chiudono in testa alla classifica a + 8 sul... Nonostante l'assenza dell'Italia, il cuore dei napoletaniper l'Argentina, in ricordo del ...Tennis : 28, l'Italiala Slovacchia (3 - 2) nelle qualificazioni della Coppa Davis. Olimpiadi ... Calcio : 22, ilè Campione d'Italia: è il 19scudetto. Sollevamento pesi : 28, Giulia Imperio ... PHOTOGALLERY MN - Ottobre 2022: San Siro infuocato, il Milan batte la Juve con un Diaz fenomenale Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Arrivano brutte notizie per il Milan e Stefano Pioli. A tre giorni dalla ripresa del campionato, si ferma Ante Rebic. L'attaccante croato ha accusato una lesione all'adduttore e salterà sicuramente il ...