Il governo italiano alla prova degli “eventi” Scrive Stefanini

(Di domenica 1 gennaio 2023) Nel 2022 la guerra è tornata nel cuore dell’Europa. La Russia di Vladimir Putin è diventata un nemico. La barbarie di regime contro le donne ha gettato la maschera in Iran e in Afghanistan. La Cina si è avvitata in un corso autoritario leninista. Stretta energetica e inflazione hanno pressoché annullato la ripresa post-Covid. Eppure, in un anno di fortissime discontinuità europee e mondiali, la politica estera italiana ha retto bene al cambio di. Anche perché Giorgia Meloni aveva avuto modo di prepararsi agli scenari internazionali che l’attendevano a Palazzo Chigi. Il 2023 sarà diverso, più difficile. Molte partite sono aperte, a cominciare dguerra russo-ucraina; altre potrebbero improvvisamente aprirsi, specie in Estremo Oriente dove Pechino gioca pesante su Taiwan e Kim Jong-un sperimenta missili in grado di colpire il Giappone. In poco ...