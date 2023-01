Il figlio di Lando Buzzanca | “Francesca Della Valle non era la compagna di mio padre”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le polemiche trae i figli dinon si placano neppure dopo la morte dell’attore avvenuta lo scorso 18 dicembre. Tutto ha inizio nel 2016 quando il recommedia all’italiana incontra la giornalista e conduttrice, la donna che ha sempre sostenuto di essere la sua promessa sposa contro il volerefamiglia. L’amministratore di sostegno Circa tre anni dopo quell’incontro, preoccupati per la fragilità del, i figli Mario e Massimiliano chiedono che avenga affiancato un amministratore di sostegno per gestire anche i suoi beni, tra cui la casa di Roma in cui l’attore ...