Il faccia a faccia tra Edoardo Donnamaria ed una VIP | “Spiegami perchè io non sarei un uomo”

LA NAZIONE

I pinguini e il gelo in Qatar (nei post sono, però, a Dubai, ndr), alladella sostenibilità energetica, non sono una cosa a cui si dovrebbe dare visibilità". Un altro mostra tutta la sua ...Tra gli episodi successi a Napoli va segnalato un 16enne a cui è esploso inl'air bag dell'automobile per via di un petardo esploso in strada e quello di un uomo di 50 anni colpito da un ... Siena, sputi in faccia e insulti ai residenti. Cresce la paura e scatta l’esposto