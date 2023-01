Il dolore di Elio per uno dei suoi figli gemelli Dante e Ulisse | “Combatterò per mio figlio autistico”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 gennaio 2023) In molti lo conoscono solo come, pensando anche che sia il suo vero nome, ma dietro questa maschera da comico e da artista a tutto tondo, si nasconde Stefano Belisari.è sposato con Camilla e, insieme a lei, ha formato una bellissima famiglia, coronata dalla presenza di due. In occasione di un evento organizzato dalla Fondazione Sacra Famiglia, il cantante ha rivelato di essere padre di un bimbo. “Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo. Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età della pietra, specialmente sotto il profilo della percezione. C’è poi il problema dei ciarlatani, delle “cure” che non fanno effetto – ha dichiaratosul bimbo ...