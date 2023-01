Il discorso del Presidente Sergio Mattarella fa oltre 10 milioni di spettatori ma va peggio dello scorso anno | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) È perfettamente in scia alla tendenza auditel riscontrata per l’autunno, la prima stagione in cui non ci sono state restrizioni per la pandemia. Più gente fuori casa, quindi, soprattutto in una serata come quella del 31 dicembre. Questo spiega come mai il tradizionaledi finedeldella Repubblicaha portato a casa “solo” 10643 mila 452 gli. Meno rispetto allo, quando davanti alla tv ce n’erano 13, 541 mila 758. A livello di share 2022 batte 2021 con 67,25 per cento, contro il 65,94. Meno gente davanti alla tv, appunto. Nel 2020,del lockdown e del coprifuoco, fu registrato il record di ascolti per ...