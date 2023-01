Il Canada vieta l’importazione di prodotti monouso in plastica Cari politici | prendiamo esempio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Un provvedimento federale annunciato dal governo canadese martedi scorsodi produrre o importare dall’estero alcuniincome cannucce, posate, buste per la spesa, contenitori per cibo e bastoncini per mescolare bevande. Questo provvedimento è il primo di una serie di altre misure, tutte in linea con l’obiettivo di eliminare oltre un milione di tonnellate diin(molto difficili da riciclare) e raggiungere entro il 2030 l’azzeramento totale delladai rifiuti urbani. Ai settori della ristorazione e della distribuzione alimentare (e ai consumatori tutti) viene dato l’arduo compito di adottare entro un anno soluzioni alternative all’utilizzo di questiin ...