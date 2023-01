Il Brasile si prepara per la veglia funebre di Pelè | a Vila Belmiro atteso anche Lula

la Repubblica

Pelé, Pelé, Pelé. Ile il mondo si preparano per l'ultimo saluto a un personaggio già entrato nella storia. Il teatro degli omaggi sarà Santos, città di circa 500 mila abitanti nello stato di San Paolo in cui ...Terzo mandato per Lula, eletto dopo un ballottaggio all'ultimo voto: "Ilè tornato": ratificata l'elezione di Lula, il presidente in lacrime Lula ha presentato il suo governo questa ... Il Brasile si prepara a scoprire l'ultimo segreto di Pelé. Vigili del fuoco e un battaglione d'assalto scorte… Santos si sta preparando per celebrare la sua leggenda. Domani ci sarà la veglia funebre: la salma di O' Rei sarà posta al centro dello stadio Urbano Caldeira del Santos. Poi il 3 saranno celebrati i ...I suoi sostenitori hanno installato campeggi improvvisati per non perdersi questo momento. Non ci sarà invece il presidente uscente Jair Bolsonaro, fuggito negli Usa ...