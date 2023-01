Il 2023 sarà imprevedibile | qualunque pronostico cade nel surreale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il 2022 è finito come è iniziato, con l’ennesima storia da film hollywoodiano: una tempesta ghiacciata che si abbatte sul nord America e che paralizza mezzo continente. Storie incredibili: persone morte congelate in macchina, intere città senza elettricità, traffico aereo in tilt a due giorni da Natale, venti polari così freddi da ghiacciare in pochi minuti intere abitazioni, proprio come avviene nella pellicola statunitense The Day After Tomorrow. Intanto in Sicilia la gente trascorreva Natale in spiaggia facendo il bagno. Avvenimenti fino a pochi giorni fa considerati surreali, comeappariva a gennaio l’invasione dell’Ucraina avvenuta a febbraio. Anche se preannunciato per qualche settimana dall’amministrazione Biden, l’ingresso delle truppe russe in Ucraina ha lasciato gran parte del mondo a bocca aperta. Viviamo in tempi eccezionali perché la costante ...