Il 2023 della politica si apre con i decreti Ci sarà una nuova stagione di riforme istituzionali?

(Di domenica 1 gennaio 2023) Dopo le maratone in commissione e Aula durante le feste natalizie per approvare in extremi s la manovra e il decreto Rave , trascorsa l’Epifania il Parlamento riprenderà l’attività ordinaria all’insegna...

Il Fatto Quotidiano

...di Washington ha già rivisto al ribasso lo scorso ottobre le previsioni di crescita per il, ... e l' impatto sulla crescita , di Pechino, ma ancheregione e del mondo, sarà negativo", ha ...... sulla costa meridionaleSicilia, in provincia di Agrigento. Complici le temperature decisamente primaverili e il sole, un gruppo di surfisti e sportivi ha voluto cominciare così il. Un'... Oroscopo 2023 di Simon & The Stars, previsioni segno per segno: “Il Cancro crede, il Capricorno… In Cina, il 2023 è l’anno del Coniglio: si tratta di un periodo sostanzialmente pacifico e tranquillo. Ecco tutti i dettagli.Il 2023 inizierà con la straordinaria visita della cometa C/2022 E3 (ZTF) che potrebbe essere visibile ad occhio nudo a fine gennaio ...