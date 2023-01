Il 2022 si chiude con un agguato ad Afragola | ucciso Lugi Mocerino

(Di domenica 1 gennaio 2023) Omicidio a San Silvestro ad(Napoli). Ilsicon unin cui è stato, 38 anni originario di Acerra. L’uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco per strada, in via Domenico, nel centro della città, mentre stava entrando in una salumeria. Alcune persone avrebbero centato Luigialle spalle con tre o quattro colpi di pistola. L’omicidio è avvenuto intorno alle 18.30. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione al 112, i Carabinieri di Casoria, che hanno subito avviato le indagini.

Corriere della Sera

L' Inter non ha nessuna intenzione di abdicare dopo la vittoria sulla Juventus nel: la squadra ... Fiorentina e Torino ancora più staccate (33) el' Udinese a 50. Simone Inzaghi (Lapresse) ...Tyler Herroilcon un buzzer beater per battere Utah (non entrato Simone Fontecchio), la tripla doppia di Joel Embiid guida Philadelphia al successo a OKC INDIANA PACERS - L. A. CLIPPERS ... Borse, il 2022 chiude in rosso: tra i titoli principali a Piazza Affari positivi solo 9. Ecco quali sono Quando Isra'a scopre di aspettare un altro bambino durante la guerra civile nello Yemen, lei e suo marito decidono che dovrebbe abortire. Ma questo crea enormi difficoltà nella loro relazione e altrov ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...