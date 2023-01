Il 2022 del digitale | l’approfondimento di Giornalettismo

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Comprendere quello che ci è appena accaduto è fondamentale per leggere tra le pieghe di questo 2023 appena iniziato. Ecco dunque che la redazione diha cercato di evidenziare, in un anno che è stato cruciale per il nostro giornale, tutto il know-how messo a disposizione dei suoi lettori a proposito delle principali tematiche che la linea editoriale basata sull’educazioneha potuto affrontare. Dall’attualità e dagli aspetti politici e istituzionali che hanno riguardato il mondo del web, fino ad arrivare alla sicurezza informatica e al ruolo sempre più preminente dei nuovi media. L’analisi delle piattaforme social e le principali fake news dell’anno sono state al centro di questi highlightsche vi proponiamo di seguito. Highlights, cosa è successo in un anno di...