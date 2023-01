ilmattino.it

Chiara , Giulia e Filippo , inel 2023 in Italia. Le due femminucce sono venute al mondo entrambe a mezzanotte esatta, un secondo dopo il maschietto, nelle tre sale parto della clinica Santa Famiglia a Roma , unica ......il 2023! E quale modo migliore se non con l' oroscopo del 1 e 2 gennaio tratto dalle previsioni apparse su DiPiù Tv Partiamo come sempre daiquattro segni dello zodiaco: ARIETE : isotto ... Capodanno, i primi nati del 2023 sono Chiara, Giulia e Filippo a Roma. I genitori festeggiano insieme all'equi Sono venuti alla luce alla mezzanotte esatta: Chiara e Filippo sono i primi nati del 2023 in Italiana. I due piccoli romani sono nati ...Sono 15 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato, quello fornito dalla Questura di Napoli, che segna un aumento rispetto ...