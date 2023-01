I primi nati del 2023 | Chiara | Filippo e Giulia a Roma | Ilary Elettra a Catania

(Di domenica 1 gennaio 2023) Quali sono idel? Come da tradizione, anche quest’anno il 1° gennaio è sempre interessante capire quali sono ibambini che hanno visto la luce allo scoccare della mezzanotte o poco dopo. Almeno per ora gli italiani si sono dimostrati prolifici: a mezzanotte esatta hanno aperto gli occhi per la prima volta, entrambe a, presso la Clinica Santa Famiglia, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia., 2,645 kg di peso, è la terzogenita per i suoi genitori ed è nata con parto cesareo., invece, è arrivata nello stesso istante, con parto naturale pesa 3,4 kg ed è la secondogenita. Un secondo dopo le due bimbe è stata la volta di, 3,150 kg, ...

I genitori festeggiano il lieto evento insieme all'equipe medica della storica Clinica Santa Famiglia. L'augurio della direttrice: 'Forse l'inizio di un trend della natalità nuovamente in ...Come da tradizione infatti, l'ultimo dell'anno hanno raggiunto i quattro punti nascita della provincia di Lecce per donare aidei cesti ricchi di colori e a forma di macchinine ma anche ... Capodanno, i primi nati del 2023 sono Chiara, Giulia e Filippo a Roma. I genitori festeggiano insieme all'equi Come di consueto riportiamo gli ultimi nati del 2022 e i primi nati del 2023 in provincia di Trento. Per la precisione, gli ultimi nati sono quattro, mentre al momento risulta esserci solo un primo na ...Il primo nato dell’anno in Puglia è una bimba di 4.300 grammi venuta alla luce nell’Ospedale di Monopoli, stanotte alle ore 00:10. Sempre nello stesso presidio, alle ore ...