“I Migliori Giorni” | il film a UCI Parco Leonardo Roma con regista e attori

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ile attore Massimiliano Bruno e gliValentina Lodovini e Stefano Fresi accoglieranno il pubblico presente in sala per la proiezione del– Il 2 gennaio alle ore 19:50 presso la multisala di UCIile attore Massimiliano Bruno e gliValentina Lodovini e Stefano Fresi saluteranno il pubblico presente alla proiezione de I, la nuova commedia distribuita da Vision Distribution che, fra ironia e amarezza, fa ridere ma anche riflettere sull’umanità e rivalutare le feste. Ilè una produzione Italian Internationale Vision Distribution. A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino ...

Corriere della Sera

Il corona virus ne ha aggiunto neidi picco mille di suoi che oggi sono ridotti a 100 ... Un altro mio amico settantenne si è beccato il covid l'altro giorno in una dellecliniche ...Ma il cambio della moneta ha provocato neiscorsi lunghe file agli sportelli bancomat, ...il progetto europeo e per il popolo croato - ha detto il Capo dello Stato - a cui faccio i miei... I migliori giorni di Argentero e Foglietta, le indagini di Daniel Craig dopo 007, De Luigi e Raffaele... Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Padova (Padova). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Pordenone (Pordenone). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, ...