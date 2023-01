(Di domenica 1 gennaio 2023) Il leader russo con la sua offensiva sta «distraendo» gli Usa, grandi rivaliCina, risucchia l’attenzione e le risorse dell’America verso l’Europa, costringe la Nato a occuparsi in prevalenza del conflitto in corso

Corriere della Sera

... era a loro che si rivolgeva nei suoi, come quello di Ratisbona, in cui citò la parola "... Come due binari, che vanno nella stessa direzione: non ci si incontra, ma si cammina insieme"...È dal 2009 almeno che Putin nei suoiparla regolarmente dei valori tradizionali russi. A ... appoggiare i processidella società civile femminista e farsi portatori delle richieste ... I discorsi paralleli di Putin e Xi Jinping, e che cosa si nasconde sul futuro della guerra nelle loro parole Quali messaggi contiene l’ultima telefonata tra Vladimir Putin e Xi Jinping, con cui i due leader hanno concluso il 2022 Il rapporto fra le ...Nei suoi messaggi di fine anno, Mattarella ha espresso di volta in volta censure, avvertimenti, richiami preventivi e indirizzi di comportamento. Le analisi dei discorsi del presidente della Repubblic ...