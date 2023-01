I concerti di Capodanno | il Concerto Capodanno dalla Fenice di Venezia è su Rai1

RaiNews

20mila a festeggiare in nuovo anno in centro. Nonostante non ci fosseroné eventi in programma, sono circa due decine di migliaia le persone arrivate in piazza ...causati dai botti di...In 20mila in Duomo per festeggiare: un ragazzo perde tre dita per un petardo Ferito ... dove nonostante non fossero previstio eventi, in moltissimi hanno comunque festeggiato. 14 in ... Le piazze italiane si preparano a festeggiare il Capodanno: tutti i concerti nelle principali città 20mila a festeggiare in nuovo anno in centro. Nonostante non ci fossero concerti né eventi in programma, sono circa due decine di migliaia le persone arrivate in piazza Duomo e nelle vie limitrofe per ...Attesa per il concerto di Rkomi domani a Piazza del Plebiscito, ultimo dei tre eventi di domani nel programma del Capodanno a Napoli. Si parte alle ore 10:00 presso la Casa Circondariale per… Leggi ...