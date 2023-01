Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano mette a referto la quarta vittoria consecutiva | cadono Asiago e Valpusteria

(Di domenica 1 gennaio 2023) Comincia nel migliore dei modi ildi. La celeberrima squadra italiana disuha infatti messo aladi fila superando con solidità il Vorarlberg con il risultato di 4-2 consolidando il secondo posto (in solitaria) in classifica, a cinque lunghezze di distanza dalla capolista Innsbruck. Una prestazione convincente per gli altoatesini, bravi a siglare il doppio vantaggio già nel tempo inaugurale grazie al contributo di McClure da una situazione di power-play (6:24) e di Frigo (13:15), salvo però subire quasi immediatamente la rimonta degli avversari, i quali hanno ripristinato gli equilibri prima con Jacome (power play, 13:38) e poi con Pallestrang (19:59). Le foxes però, in ottima condizione, hanno messo di nuovo il ...

