Harry e Meghan Markle raccontano il loro primo incontro e poi confessano le prime impressioni della famiglia reale

(Di domenica 1 gennaio 2023) Da qualche settimana è arrivata su Netflix la docu-serie su. La coppia avrebbe svelato alcuni aneddoti ed episodi spiacevoli che riguarderebbero anche labritannica. Il sito daninseries.it ancora primasua messa in onda era riuscito a carpire in anteprima qualche breve estratto del documentario.ha raccontato che all’inizio la suaaveva accolto bene, l’unica preoccupazione era dovuta al mestiere di attrice: Il fatto che stessi frequentando un’attrice americana era ciò che probabilmente offuscava ilgiudizio più di qualsiasi altra cosa all’inizio. “È un’attrice americana, non durerà. Laha raccontato ...

Vanity Fair Italia

L'onda mediatica che ha provocato il documentario Netflix '' si sta ritorcendo contro il principeMarkle . Se infatti prima i Duchi di Sussex erano visti come i paladini della verità, ora secondo i sondaggi, sarebbero mal ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: - Re Carlo inviteràall incoronazione: "Sono i benvenuti" - Re Carlo, la corona spostata in segreto in vista dell incoronazione -... Meghan, Harry, Kate e William: ecco tutta la storia del dramma reale Un giovano turista è caduto dalla finestra ed è morto, e il corpo senza vita è stato trovato stamani in centro a Pisa: è un mistero il decesso di un ...Harry prende di mira suo fratello William e sua moglie Kate Middleton nell’autobiografia in uscita, dal titolo Spare, mentre re Carlo non viene ...