Harry e Meghan in guai finanziari? La villa di Montecito finisce in vendita

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 1 gennaio 2023) I Duchi del Sussex si trovano in ristrettezze economiche? A quanto pare, il Principe William e la DuchessaMarkle dovranno rivedere a breve i loro piani in California. Ecco cosa sta succedendo. La casa, i rumors, i progetti che non decollano: sembrerebbe proprio che i piani dei Duchi del Sussex negli Stati Uniti non stiano andando come previsto. Il Duchi del Sussexinin(Ilovetrading.it)Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo, di nuovo, dei Duchi del Sussex, il Principee la DuchessaMarkle. Questo grazie alla docu-serie targata Netflix incentrata sulla cosiddetta MegExit, ovvero la fuga dei Duchi da Londra. Da allora, quasi due anni di scontri che non si sono ...