Hachiko – Il tuo migliore amico | trama | cast e streaming del film

Leggi su tpi

(Di domenica 1 gennaio 2023) su Rete 4 Questa sera, 1 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda– Il tuodel 2009 diretto da Lasse Hallström, basato sulla storia vera del cane giapponese Hachik? e sulgiapponese del 1987 Hachik? Monogatari, del quale è il remake. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, dallaal, delproposto per la prima sera del nuovo anno.Parker Wilson è un professore di musica che fa il pendolare per andare e tornare dal lavoro. Una sera, arrivando in stazione, trova un cucciolo di akita smarrito e decide di portarlo a casa per accudirlo, in attesa che il padrone venga a reclamarlo. La moglie Kate è inizialmente contraria a tenere il piccolo Akita Inu per via del ...