Ha perso la testa | Orsini | chi è davvero e cosa gli è successo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Di Alessandrorimarrà, per i posteri, la sua ultima uscita situazionista su Youtube (perfino per la tv sarebbe stato troppo). L'aria di chi si è appena svegliato col segno del cuscino sulla faccia. Lo sguardo a tapparella a metà fra tra Il Piccolo Principe e l'Helmut Berger nazistoide nella Caduta degli dei di Visconti. Il piglio dinamitardo. E il sussurro minaccioso, davanti alla telecamera, non contro Biden, Zelensky o Crosetto, ma contro il critico televisivo Aldo Grasso il quale consigliava ai signori dei palinsesti di cancellarlo dall'albo dei polemisti. E non è detto che, alla fine, non accada. Il Daspo televisivo peroggi pare sempre più vicino. Eppure, fino a pochi mesi fa, imperanti prima il Covid e poi la guerra, il sociologo del terrorismo terrorizzava e, al contempo, attraeva. Ospite sgradito e conteso al tempo ...

iLMeteo.it

Il 2022 è stato un anno horribilis per il calcio italiano e mondiale; abbiamoun grande giornalista e scrittore come Mario Sconcerti che non piangeremo mai abbastanza, ... con larivolta al ...Lo stesso Napoli arrivò indopo le prime 19 giornate nel 2017 - 2018, la famosa stagione dei ... Inter - Juventus e il giorno dopo il titolonell'albergo di Firenze, se lo ricordano tutti da ... Alghero: dipendente non gradisce lo stipendio e perde la testa al lavoro, finisce in tragedia, i dettagli Alghero: dipendente non gradisce lo stipendio e perde la testa al lavoro, finisce in tragedia, i dettagli Il luogo della tragedia ad Alghero Antonio Rosario Urgias, 42enne, si è presentato alle 5:30 d ...Barça, Xavi su Lahoz: 'Gli ho detto che ha perso il controllo. Mi ha risposto: 'Tu credi'' Il Barça chiude con un pareggio nel derby con l'Espanyol il proprio 2022. Finale incandescente al Camp Nou, ...